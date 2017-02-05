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Луис Энрике: Неймар является жизненно важным игроком команды
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче против "Атлетика" (3:0) в 24-м туре чемпионата Испании.
"Сегодня все увидели замечательную версию Неймара. Этот игрок отдает все силы, чтобы помочь команде. Неймар является жизненно важным игроком команды. Сегодняшняя игра показала, как мы должны идти к трофеям. Именно с такой игрой выигрываются титулы. Плюс мы дали отдохнуть важным игрокам", - цитирует Энрике Sport.es.
"Сегодня все увидели замечательную версию Неймара. Этот игрок отдает все силы, чтобы помочь команде. Неймар является жизненно важным игроком команды. Сегодняшняя игра показала, как мы должны идти к трофеям. Именно с такой игрой выигрываются титулы. Плюс мы дали отдохнуть важным игрокам", - цитирует Энрике Sport.es.
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