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Луис Энрике: Неймар является жизненно важным игроком команды

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче против "Атлетика" (3:0) в 24-м туре чемпионата Испании.

"Сегодня все увидели замечательную версию Неймара. Этот игрок отдает все силы, чтобы помочь команде. Неймар является жизненно важным игроком команды. Сегодняшняя игра показала, как мы должны идти к трофеям. Именно с такой игрой выигрываются титулы. Плюс мы дали отдохнуть важным игрокам", - цитирует Энрике Sport.es.
Теги: Энрике Неймар Барселона
Сегодня, 16:21
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