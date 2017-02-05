Тони Пулис: это была большая игра, потому что "Сток Сити" идет близко с нами в таблице

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис прокомментировал победу своей команды в матче против "Сток Сити" (1:0) в двадцать четвертом туре АПЛ.



"Это была большая игра для нас, потому что соперник идет близко с нами в турнирной таблице. Поэтому победа - действительно хороший результат для нас. Я думаю, что мы сыграли хорошо. Я не могу вспомнить их моменты в матче. Меня не интересует Берахино. Я больше волнуюсь за своих футболистов", - цитирует Пулиса ВВС.