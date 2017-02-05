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Игорь Черевченко возглавит "Балтику", в клуб также придет Котов

Игорь Черевченко, покинувший должность главного тренера "Локомотива" в августе 2016 года, близок к тому, чтобы возглавить "Балтику".

Вместе с ним в клуб из Калининграда придёт бывший спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов, сообщает на своей странице в "Твиттере" журналист Артур Каратай
Теги: Черевченко
Сегодня, 18:52
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(0)
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:36) #
  • -2
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Болеет за:
«Локомотив»
А президентом будет Смородская Ольга Юрьевна. Ха Ха купила Черевченко со всеми потрахами. Вообщем Балтика может заказывать Панихиду...
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:31) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Следом за ними Ольга Юрьевна, собственной персоной.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 19:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
бомба )
Регистрация: 26.07.2014
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