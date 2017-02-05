Джон Терри: могу поиграть ещё пару лет

Защитник "Челси" Джон Терри отметил, что рассчитывает поиграть ещё пару лет.



- Я в полном порядке, но могу ли я играть каждую неделю? Нужно адаптироваться к тому, что я становлюсь старше. Нахожусь в отличном состоянии и чувствую себя великолепно, но нынешние игроки просто фантастичны. Очень рад за лидирующий в чемпионате "Челси". Я понимаю, что становлюсь старше, и лучшие годы уходят. Тем не менее, могу поиграть ещё пару лет, - цитирует Терри Sky Sports.