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Джон Терри: могу поиграть ещё пару лет

Защитник "Челси" Джон Терри отметил, что рассчитывает поиграть ещё пару лет.

- Я в полном порядке, но могу ли я играть каждую неделю? Нужно адаптироваться к тому, что я становлюсь старше. Нахожусь в отличном состоянии и чувствую себя великолепно, но нынешние игроки просто фантастичны. Очень рад за лидирующий в чемпионате "Челси". Я понимаю, что становлюсь старше, и лучшие годы уходят. Тем не менее, могу поиграть ещё пару лет, - цитирует Терри Sky Sports.
Теги: Терри
Сегодня, 19:19
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