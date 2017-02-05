Михаэль Цорк: Топрак - сильный защитник с выдающимися лидерскими качествами

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал подписание контракта с защитником "Байера" Эмером Топраком.



"Топрак - это сильный защитник с международным опытом и выдающимися лидерскими качествами. Топрак будет полностью сосредоточен на своей задаче в Леверкузене в ближайшие месяцы. Из уважения к сопернику в бундеслиге, "Боруссия" не будет делать никаких дальнейших комментариев по Топраку до конца текущего сезона", - цитирует Цорка официальный сайт "Боруссии".