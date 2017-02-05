Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
20:26
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
18:38
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
11:20
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста заявил, что этой зимой он получал предложения от других клубов.
- У меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но сейчас я решил остаться в "Баварии". Когда сезон завершится, мы сядем и всё проанализируем. Какая лига мне нравится? АПЛ - это фантастика. Ещё мне нравится испанская примера. Так играют большие клубы и большие игроки. При этом отмечу, что в Мюнхене я чувствую себя абсолютно счастливым, - цитирует бразильца Bild.
- У меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но сейчас я решил остаться в "Баварии". Когда сезон завершится, мы сядем и всё проанализируем. Какая лига мне нравится? АПЛ - это фантастика. Ещё мне нравится испанская примера. Так играют большие клубы и большие игроки. При этом отмечу, что в Мюнхене я чувствую себя абсолютно счастливым, - цитирует бразильца Bild.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.