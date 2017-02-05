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Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста заявил, что этой зимой он получал предложения от других клубов.

- У меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но сейчас я решил остаться в "Баварии". Когда сезон завершится, мы сядем и всё проанализируем. Какая лига мне нравится? АПЛ - это фантастика. Ещё мне нравится испанская примера. Так играют большие клубы и большие игроки. При этом отмечу, что в Мюнхене я чувствую себя абсолютно счастливым, - цитирует бразильца Bild.
Теги: Дуглас Коста
Сегодня, 20:26
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