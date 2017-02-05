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Эмер Топрак: Летом в Дортмунде для меня начнётся новая глава в карьере

Защитник "Байера" Эмер Топрак, который летом перейдёт в дортмундскую "Боруссию", прокомментировал эту официальную новость, которую сегодня обнародовала пресс-служба "шмелей".

"За время игры в Леверкузене я попал в сборную и стал капитаном "Байера". Летом в Дортмунде для меня начнётся новая глава в карьере, но я всегда смогу оглянуться назад и с удовольствием вспомнить о необыкновенном времени проведенном в Леверкузене", - цитирует Топрака официальный сайт "Боруссии".
Теги: Эмер Топрак
Сегодня, 20:34
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