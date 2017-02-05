Клаудио Раньери: мы не должны сдаваться

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды в матче против "Манчестер Юнайтед" (0:3) в двадцать четвертом туре АПЛ.



"Мы должны забивать, играть вместе и не сдаваться. Очень важно, восстановить уверенность в себе. В прошлом сезоне мы делали все правильно, были уверены в себе. Мы держимся вместе. Я доволен игроками, а они довольны работой со мной", - передает его слова ВВС.