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Супергол Венсана Абубакара оформил Камеруну путевку на Кубок Конфедераций (видео)

Сборная Камеруна, обыграв в финале Кубка африканских наций-2017 команду Египта (2:1), выиграла титул в пятый раз в истории. Правда у египтян Кубков Африки пока больше - семь.

Эпичную точку в поединке поставил камерунский форвард "Бешикташа" Венсан Абубакар, после длинного паса от партнера изящно оставив не у дел всю оборону соперника. Для нападающего этот гол, стоит отметить, стал первым на турнире в Габоне. Детали финального матча - здесь.

Теперь летом "неукротимые львы" отправятся в Россию, где примут участие в Кубке Конфедераций-2017. 18 июня их ждет первая игра против сборной Чили на "Открытии-Арене". 22 июня чемпионы Африки в Санкт-Петербурге проведут спарринг с австралийцами, а 25-го в Сочи их будет ждать команда Германии.

Теги: Сборная Камеруна
Сегодня, 02:20
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