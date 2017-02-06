Доменико Кришито забил чудо-гол со своей половины поля (видео)

Защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито прокомментировал забитый мяч в матче против "Оденсе".— Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил и получился гол.— Похожий забивал в товарищеском матче, когда играл за "Дженоа".— Для нас это, в основном, тренировочные матчи. Понятно, что хочется побеждать, поскольку конечный результат имеет значение, но мы готовимся к матчам Лиги Европы и результат там важнее.— Конкуренция для таких больших команд — это нормально. В конечном итоге то, кому и сколько играть, решает Мистер.