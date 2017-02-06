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Доменико Кришито забил чудо-гол со своей половины поля (видео)

Защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито прокомментировал забитый мяч в матче против "Оденсе".

— Миммо, для начала о вашем забитом мяче. Как так получилось?

— Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил и получился гол.

— Забили так впервые в карьере?

— Похожий забивал в товарищеском матче, когда играл за "Дженоа".

— Есть ли моменты в сегодняшней игре, которые можно назвать положительными?

— Для нас это, в основном, тренировочные матчи. Понятно, что хочется побеждать, поскольку конечный результат имеет значение, но мы готовимся к матчам Лиги Европы и результат там важнее.

— Чувствуете возросший уровень конкуренции?

— Конкуренция для таких больших команд — это нормально. В конечном итоге то, кому и сколько играть, решает Мистер.



ФК "Зенит"
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 03:58
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