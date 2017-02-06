Данни: Кришито так забил в первый и последний раз

Полузащитник "Зенита" Данни высказался относительно игры с "Оденсе" (1:1) в контрольном матче.— Мы готовимся к "Андерлехту", а этот матч рассматривали как тренировку. Мы пытались играть в свой футбол и выстраивать атакующие действия.— Отличный. Доменико — великолепный игрок.— Это первый и последний (смеется).— Проводить товарищеские матчи важно, поскольку у нас много новых футболистов, которые должны встроиться в систему нашей игры.— Он хороший футболист и важен для нашей команды. Иванович приехал, чтобы помочь нам, а мы в свою очередь поможем ему.— Да, конечно, отдавать передачи было особенно непросто.— Каждый день я чувствую себя лучше. Этот матч — очень важен для меня, поскольку я получил много игрового времени. Мистер позволил мне отыграть больше, и это хорошо.