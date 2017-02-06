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Данни: Кришито так забил в первый и последний раз

Полузащитник "Зенита" Данни высказался относительно игры с "Оденсе" (1:1) в контрольном матче.

— Мы готовимся к "Андерлехту", а этот матч рассматривали как тренировку. Мы пытались играть в свой футбол и выстраивать атакующие действия.

— Как вам гол Кришито?

— Отличный. Доменико — великолепный игрок.

— Он на тренировках такие забивает?

— Это первый и последний (смеется).

— Сыграно уже много матчей. Чувствуете усталость?

— Проводить товарищеские матчи важно, поскольку у нас много новых футболистов, которые должны встроиться в систему нашей игры.

— Как встретили Ивановича?

— Он хороший футболист и важен для нашей команды. Иванович приехал, чтобы помочь нам, а мы в свою очередь поможем ему.

— Сегодня сильнейший ветер в Испании, отменили встречу "Реала" с "Сельтой". Вам пришлось тяжело?

— Да, конечно, отдавать передачи было особенно непросто.

— Вы играете все больше и больше. Набираете форму?

— Каждый день я чувствую себя лучше. Этот матч — очень важен для меня, поскольку я получил много игрового времени. Мистер позволил мне отыграть больше, и это хорошо.

ФК "Зенит"
Теги: Данни Кришито Зенит
Сегодня, 03:59
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