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Школьники посетили тренировку "Терека" на сборе в Турции (видео)

На тренировке "Терека" в турецком Белеке побывали школьники из частной московской международной школы в Анталии.

Узнав, что на сборах в Турции находится "Терек", ученики и преподаватели школы выразили желание встретиться с чеченской командой. В "Тереке", конечно, пошли на встречу и пригласили школьников на открытую тренировку.

В русской школе в Анталии учатся дети не только из России, но и из других стран СНГ. Среди тех, кто приехал в гости в "Терек" - дети из Казахстана, из Москвы, Омска, Дагестана и Чечни.

Пребывание в стане "Терека" завершилось для детей не только просмотром тренировки. После её окончания состоялась автограф- и фотосессия, мастер-класс от профессионалов. А капитан команды Ризван Уциев поиграл с детьми в футбол. Счастливые ребята покидали тренировку "Терека" с надеждой встретиться со своими кумирами в будущем, передает официальный сайт клуба.

Теги: Терек
Сегодня, 08:46
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№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 08:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодцы. Футболистам вроде как пустяк, а для детей впечатления и эмоции.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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