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Унаи Эмери может возглавить "Рому" в случае ухода Лучано Спаллетти

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери попал в сферу интересов "Ромы", передает Calcioweb.

Сообщается, что испанский специалист рассматривается как замена Лучано Спаллетти, если тот примет предложение "Интера" или "Ювентуса".

Также в число кандидатов входят Эусебио Ди Франческо из "Сассуоло" и Марко Джампаоло "Сампдории".
Теги: Эмери Спаллетти Рома
Сегодня, 11:38
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:34) #
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Спалетти носит все еще зимой кроссовки???
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Close M. city (Сегодня, 12:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Для этого его сначала должны уволить из ПСЖ.
Никто,в здравом уме, на такой переход не согласится.


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
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