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Руслан Киселев: у "Томи" сейчас задача - сохранить статус профессионального клуба

Задачей "Томи" является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть сезон в РФПЛ, а уже в следующем сезоне решать другие задачи в Футбольной национальной лиге, заявил генеральный директор "Томи" Руслан Киселев.

"Сейчас мы будем делать акцент на том, чтобы выращивать своих футболистов, что делают на протяжении долгих лет, например, в Тюменской области. Мы хотим, чтобы в команде играли наши воспитанники, а не усиливали другие клубы. Надо поднять инфраструктуру, надо на базе поле поменять.

К премьер-лиге мы провели большую работу и по стадиону, но (его) тоже нужно доработать. У нас сейчас задача сохранить статус профессионального клуба, доиграть сезон, а потом уже в ФНЛ будем другие задачи ставить.

Были переговоры с нашими спонсорами, и сейчас идет работа над тем, чтобы в ближайшее время начались выплаты", - цитирует Киселева "Р-Спорт".
Теги: Томь
Сегодня, 12:22
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:34) #
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Какие же вы профессионалы,если сейчас берёте ребят и обещаете исполнение контрактов,потом старая история ,футболист подаёт в палату ПФЛ по разрешению споров и всё с начало. Если область не может содержать команду то за чем эти слова,люди в области любят футбол это бесспорно но как они живут ,какая у них зарплата,в прочем и во всей стране, нужно делать лигу в России из команд Олигархов как частных так и якобы государственных...после выборов 2018 года Российский футбол вообще загнётся.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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