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Руслан Киселев: у "Томи" сейчас задача - сохранить статус профессионального клуба
Задачей "Томи" является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть сезон в РФПЛ, а уже в следующем сезоне решать другие задачи в Футбольной национальной лиге, заявил генеральный директор "Томи" Руслан Киселев.
"Сейчас мы будем делать акцент на том, чтобы выращивать своих футболистов, что делают на протяжении долгих лет, например, в Тюменской области. Мы хотим, чтобы в команде играли наши воспитанники, а не усиливали другие клубы. Надо поднять инфраструктуру, надо на базе поле поменять.
К премьер-лиге мы провели большую работу и по стадиону, но (его) тоже нужно доработать. У нас сейчас задача сохранить статус профессионального клуба, доиграть сезон, а потом уже в ФНЛ будем другие задачи ставить.
Были переговоры с нашими спонсорами, и сейчас идет работа над тем, чтобы в ближайшее время начались выплаты", - цитирует Киселева "Р-Спорт".
"Сейчас мы будем делать акцент на том, чтобы выращивать своих футболистов, что делают на протяжении долгих лет, например, в Тюменской области. Мы хотим, чтобы в команде играли наши воспитанники, а не усиливали другие клубы. Надо поднять инфраструктуру, надо на базе поле поменять.
К премьер-лиге мы провели большую работу и по стадиону, но (его) тоже нужно доработать. У нас сейчас задача сохранить статус профессионального клуба, доиграть сезон, а потом уже в ФНЛ будем другие задачи ставить.
Были переговоры с нашими спонсорами, и сейчас идет работа над тем, чтобы в ближайшее время начались выплаты", - цитирует Киселева "Р-Спорт".
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