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Шарль Каборе попал в символическую сборную Кубка Африки
Полузащитник "Краснодара" и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе был включен в символическую команду Кубка африканских наций-2017, информирует пресс-служба турнира.
От победителя турнира в Габоне - сборной Камеруна - включены три игрока.
Полностью сборная Кубка Африки-2017 выглядит так: Фабрис Ондоа (Камерун) – Моду Кара Мбодж (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Микаэль Нгаде-Нгаджюи (Камерун) – Шарль Каборе (Буркина-Фасо), Дэниел Амарти (Гана), Кристиан Атсу (Гана), Мохамед Салах (Египет), Бертран Траоре (Буркина-Фасо) – Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).
От победителя турнира в Габоне - сборной Камеруна - включены три игрока.
Полностью сборная Кубка Африки-2017 выглядит так: Фабрис Ондоа (Камерун) – Моду Кара Мбодж (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Микаэль Нгаде-Нгаджюи (Камерун) – Шарль Каборе (Буркина-Фасо), Дэниел Амарти (Гана), Кристиан Атсу (Гана), Мохамед Салах (Египет), Бертран Траоре (Буркина-Фасо) – Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).
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