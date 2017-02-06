Шарль Каборе попал в символическую сборную Кубка Африки

Полузащитник "Краснодара" и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе был включен в символическую команду Кубка африканских наций-2017, информирует пресс-служба турнира.



От победителя турнира в Габоне - сборной Камеруна - включены три игрока.



Полностью сборная Кубка Африки-2017 выглядит так: Фабрис Ондоа (Камерун) – Моду Кара Мбодж (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Микаэль Нгаде-Нгаджюи (Камерун) – Шарль Каборе (Буркина-Фасо), Дэниел Амарти (Гана), Кристиан Атсу (Гана), Мохамед Салах (Египет), Бертран Траоре (Буркина-Фасо) – Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).