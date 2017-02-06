Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Эрнани: нагрузки на тренировках "Зенита" крайне серьезные (видео)

Полузащитник "Зенита" Эрнани рассказал о том, как воспринимает тренировки на сборах сине-бело-голубых.

"Меня очень хорошо приняли, и я не вижу никаких преград на пути к быстрой адаптации. Сейчас стараюсь много работать и быстрее прочувствовать стиль игры нашей команды.

В Бразилии куда менее интенсивные тренировки. В "Зените" рабочий процесс выстроен на самом высоком уровне, нагрузки крайне серьезные. И я постепенно начинаю ощущать, какая серьезная ответственность лежит на мне за каждое действие, предпринятое на футбольном поле. Очень стараюсь, внимательно отношусь к требованиям главного тренера. Думаю, пока у меня все получается.

Когда вернусь в Петербург, хотел бы найти преподавателя и заняться изучением русского языка. Думаю, если я немного выучу русский, мне будем проще общаться с одноклубниками. Постараюсь последовать примеру других зенитовских бразильцев", - цитирует Эрнани официальный сайт "Зенита".

ВИДЕО - здесь
Теги: Эрнани Зенит
Сегодня, 13:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.