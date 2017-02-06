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"Крылья Советов" претендуют на нападающего "Генгама" Янниса Салибура

"Крылья Советов" заинтересованы в приобретении нападающего "Генгама" Янниса Салибура, передает ТАСС.

"Клуб действительно заинтересован в приобретении Салибура, но осуществить этот переход будет достаточно тяжело", - сообщил источник, близкий к самарскому клубу.
Теги: Крылья Советов Генгам
Сегодня, 15:48
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№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если перейдет,через годик будет уже в зените с Цалаговым пылить joy
Регистрация: 1.02.2017
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