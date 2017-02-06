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19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
"Терек" уверенно обыграл "Славию"
Контрольный матч.
Турция.
"Терек" (Россия) - "Славия" (Болгария) - 3:1
Голы: Мбенг, 55 (1:0). Минчев, 58 (1:1). Мбенг, 60 (2:1). Торже, 72 (3:1).
Турция.
"Терек" (Россия) - "Славия" (Болгария) - 3:1
Голы: Мбенг, 55 (1:0). Минчев, 58 (1:1). Мбенг, 60 (2:1). Торже, 72 (3:1).
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