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19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
Гол Игоря Денисова принес "Локомотиву" победу над "Сённерйюском"
"Локомотив" продолжает подготовку ко второй части чемпионата России.
Товарищеский матч
"Локомотив" - "Сённерйюск" 1:0
Гол: Игорь Денисов, 60
"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Баринов, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Игнатьев (Фарфан, 46), Коломейцев (Ндинга, 77), Касаев, Галаджан (Миранчук, 46)
"Сённерйюск": Фернандес, Рамон, Канструп, Маак, Поульсен, Кристенсен, Якобсен, Рёмер, Абсалонсен, Уре, Митрович
Товарищеский матч
"Локомотив" - "Сённерйюск" 1:0
Гол: Игорь Денисов, 60
"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Баринов, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Игнатьев (Фарфан, 46), Коломейцев (Ндинга, 77), Касаев, Галаджан (Миранчук, 46)
"Сённерйюск": Фернандес, Рамон, Канструп, Маак, Поульсен, Кристенсен, Якобсен, Рёмер, Абсалонсен, Уре, Митрович
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