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Гол Игоря Денисова принес "Локомотиву" победу над "Сённерйюском"

"Локомотив" продолжает подготовку ко второй части чемпионата России.

Товарищеский матч

"Локомотив" - "Сённерйюск" 1:0

Гол: Игорь Денисов, 60

"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Баринов, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Игнатьев (Фарфан, 46), Коломейцев (Ндинга, 77), Касаев, Галаджан (Миранчук, 46)

"Сённерйюск": Фернандес, Рамон, Канструп, Маак, Поульсен, Кристенсен, Якобсен, Рёмер, Абсалонсен, Уре, Митрович
Теги: Локомотив
Сегодня, 19:51
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7
(2)
№7 Написал: Didi Питер (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Сибирячок
Как краткое "и" читать после согласной? Что за ёмана?

Как Сённерьюск.
Регистрация: 6.12.2008
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:06) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
контракт отбит
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:48) #
  • -3
  •  (5)

Гарик может и рвач но играет прилично!
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:17) #
  • -5
  •  (5)

ураааааа деньгиска забил
Регистрация: 6.02.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Как краткое "и" читать после согласной? Что за ёмана?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (6)

Игорь правдолюб, кто бы сомневался что президент из Питера С НИМ не подпишет контракт , удивляюсь по чему пока семейства Кержаковых нет в Локо,а вообще ждите футболистов из Питера .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ну так вот же он - бомбардир.
Кого там паровозы еще ищут то.
Регистрация: 22.09.2007
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