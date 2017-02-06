СМИ: зарплата Адриано в "Спартаке" составляет 3 млн евро в год

Стала известна зарплата нападающего Луиза Адриано в "Спартаке".



Как сообщает TopLegal, форвард в московском клубе будет получать три миллионов евро в год плюс бонусы. Контракт 29-летнего бразильца рассчитан три с половиной года.



В июле 2015 года Адриано перешел в "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча.