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СМИ: зарплата Адриано в "Спартаке" составляет 3 млн евро в год

Стала известна зарплата нападающего Луиза Адриано в "Спартаке".

Как сообщает TopLegal, форвард в московском клубе будет получать три миллионов евро в год плюс бонусы. Контракт 29-летнего бразильца рассчитан три с половиной года.

В июле 2015 года Адриано перешел в "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча.
Теги: Адриано
Сегодня, 20:04
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(3)
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№38 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:54) #
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online

Бабушек лучше БЫ накормили Московских!! А то негров кормят!!! rage
Регистрация: 14.12.2016
№37 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ваганыч
Цитата: ТИboo
трахнуть мамашу и сестрёнку

а у тебя симпотная сестра ?.... А мамашке сколько лет ?....

Вагиныч, ты чем это делать собрался?
Регистрация: 6.01.2006
№36 Написал: perekos Самара (Сегодня, 21:53) #
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online

Цитата: Хитрый Лис
Все вранье! Адриано получает 5 млн, потому что "все это знают"

ты че? все знают что 8! smile


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№35 Написал: vlees (Сегодня, 21:52) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Болельщик812,
Ты, кретин недоразвитый


laughing питерский биомусор тут же сел в лужу,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№34 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Михалыч 70
Блессинг, утекай, болельщик812

Ты, кретин недоразвитый, приведи хоть один нецензурный или выходящий за нормы морали комментарий у перечисленных тобой пользователей. Ваши паскудные свиновысеры были бы наказаны вашими же родителями ремнем по жопе, если б они прочитали ваши перлы. Свиньи, что с вас взять. Вас же не воспитывал никто.
Регистрация: 13.08.2015
№33 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ТИboo
Цитата: Михалыч 70
То-то, сц.у.ко, и видно, как вам всем по.хе.ру. Только и шныряете по Спартаковским темам и как бы по.хе.ру на го.в.но исходите, бомжемрази и их ж.о.по.ли.зы.

У всех говнюков с чернушными комментариями хватает, но Ваших всё равно в избытке, очевидно же. У коней с мешками нет персонажей с пожеланиями сдохнуть, трахнуть мамашу и сестрёнку и прочей паскудной мерзостью. По крайней мере таких у них я не видел, у Вас же - ежедневно.


Их это никак не убеждает, одни святоши)))
Регистрация: 6.01.2006
№32 Написал: Ваганыч (Сегодня, 21:47) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: ТИboo
трахнуть мамашу и сестрёнку

а у тебя симпотная сестра ?.... А мамашке сколько лет ?....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№31 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:46) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
К.А.,
Сибирячок,
den989,
Кристоф,
Почти все главные дегенераты хрюкнули. joy
Регистрация: 13.08.2015
№30 Написал: Ваганыч (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (3)
online

Хитрый Лис,
Лисяр , у тя на аве чё такие глаза большие ?.... Ты срёшь ?... Или яйца защимили ?....
Хотя.... Откуда у тебя яйца .... Вопрос снимается ....


--------------------
с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№29 Написал: vlees (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: glorvsex
многовато учитывая что госклуб, может не платить за бензин ,а так и сказать на заправке адриано заплатит

Чего чего satisfied
Регистрация: 12.01.2017
№28 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 21:39) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ТИboo,
А ты не пропускай бомжемразотные и ослячии посты, может и поменяется твой рейтинг относительно чьих ублюдков поболее. Блессинг, утекай, болельщик812, да шурапитулин пары десятков го.в.нюков стоят.
Регистрация: 24.09.2008
№27 Написал: glorvsex (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (3)

многовато учитывая что госклуб, может не платить за бензин ,а так и сказать на заправке адриано заплатит
Регистрация: 5.02.2017
№26 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:36) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA-180505
Огласите бонусы и подъемные!

Бонус: возможность ежедневно лобызать обожаемый ромбик
Подъемные: возможность играть за любимый клуб детства лучше любых подъемных!
blush
Регистрация: 19.03.2010
№25 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:33) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Огласите бонусы и подъемные!Или парень из-за ромбика пошел на понижение зарплаты да еще и из итальянского чемпионата в российский..
Регистрация: 24.10.2007
№24 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: Михалыч 70
То-то, сц.у.ко, и видно, как вам всем по.хе.ру. Только и шныряете по Спартаковским темам и как бы по.хе.ру на го.в.но исходите, бомжемрази и их ж.о.по.ли.зы.

У всех говнюков с чернушными комментариями хватает, но Ваших всё равно в избытке, очевидно же. У коней с мешками нет персонажей с пожеланиями сдохнуть, трахнуть мамашу и сестрёнку и прочей паскудной мерзостью. По крайней мере таких у них я не видел, у Вас же - ежедневно.
Регистрация: 6.08.2016
№23 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:29) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все вранье! Адриано получает 5 млн, потому что "все это знают" blush
Регистрация: 19.03.2010
№22 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ТИboo,
То-то, сц.у.ко, и видно, как вам всем по.хе.ру. Только и шныряете по Спартаковским темам и как бы по.хе.ру на го.в.но исходите, бомжемрази и их ж.о.по.ли.зы.
Регистрация: 24.09.2008
№21 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
и тут по лбу настучали бомжеконским недобухгалтерам
Регистрация: 1.02.2017
№20 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (6)
online

ну и ?
Регистрация: 29.03.2013
№19 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 21:14) #
  • -4
  •  (12)

Цитата: vlees
Опять обломались питерские эксперты,они так надеялись на 4.5.бггг

На самом деле всем абсолютно похрен сколько он получает. Ввиду того, что последние 15 лет вам меряться с ЦСКА и Зенитом было нечем, именно твой брат и устроил фетиш по зарплатам футболистов, суммам трансферов и прочей бухгалтерии.
Регистрация: 6.08.2016
№18 Написал: vlees (Сегодня, 21:07) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
При этом это на 500 меньше чем платят питерские Кокорину,бггг ахахах,про коней и говорить нечего,они Ионову 2.8 выплачивают smile
Регистрация: 12.01.2017
№17 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 21:06) #
  • -5
  •  (9)

Цитата: sanyapytilin
Бальзам на душу поросят, реальную-то зарплату давно итальянские СМИ озвучили

Это святая правда.
сообщает TopLegal

А это нет.
Регистрация: 6.08.2016
№16 Написал: vlees (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опять обломались питерские эксперты,они так надеялись на 4.5.бггг

Цитата: sanyapytilin
Бальзам на душу поросят, реальную-то зарплату давно итальянские СМИ озвучили

Ага ты та у нас все знаешь,лично тебе звонят из италии,бггг ахахах
Регистрация: 12.01.2017
№15 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Глубокий лавочник Милана идет на три миллиона в середняк (за счет судей) Российского чемпионата? laughing

выздоравливай.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№14 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:52) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Глубокий лавочник Милана идет на три миллиона в середняк (за счет судей) Российского чемпионата?

Здравствуй дорогой друг, как у тебя дела? Как психика?
Регистрация: 16.08.2008
№13 Написал: den989 (Сегодня, 20:51) #
  • +2
  •  (14)

Цитата: Болельщик812
Глубокий лавочник Милана идет на три миллиона в середняк (за счет судей) Российского чемпионата? laughing

А ваше какое собачье дело?Быдлоскот не вызывали
Регистрация: 3.02.2017
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:51) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Болельщик812
Глубокий лавочник Милана идет на три миллиона в середняк (за счет судей) Российского чемпионата? laughing

А в Питере по-прежнему минус 5 и истерика. Прими голубую таблетку, больной.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:47) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глубокий лавочник Милана идет на три миллиона в середняк (за счет судей) Российского чемпионата? laughing
Регистрация: 13.08.2015
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:46) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Бальзам на душу поросят, реальную-то зарплату давно итальянские СМИ озвучили

Все фантазируешь? С такой игрой как сегодня больше ничего не остается в принципе
Регистрация: 2.02.2012
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Бальзам на душу поросят, реальную-то зарплату давно итальянские СМИ озвучили

Не спорьте с лошадью,им генер привет 22 летнего инвалида,к ним идти никто не хочет вот они по кругу и мусолят,думбия,оланаре и т. д.
Регистрация: 3.11.2016
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