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ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
СМИ: зарплата Адриано в "Спартаке" составляет 3 млн евро в год
Стала известна зарплата нападающего Луиза Адриано в "Спартаке".
Как сообщает TopLegal, форвард в московском клубе будет получать три миллионов евро в год плюс бонусы. Контракт 29-летнего бразильца рассчитан три с половиной года.
В июле 2015 года Адриано перешел в "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча.
Как сообщает TopLegal, форвард в московском клубе будет получать три миллионов евро в год плюс бонусы. Контракт 29-летнего бразильца рассчитан три с половиной года.
В июле 2015 года Адриано перешел в "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча.
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