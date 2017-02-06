Финал Кубка английской лиги обслужит Андре Марринер

Финальный матч Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптоном" обслужит судейская бригада во главе с Андре Марринером, информирует Sky Sports.



Матч состоится 26 февраля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".