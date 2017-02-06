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Финал Кубка английской лиги обслужит Андре Марринер

Финальный матч Кубка английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптоном" обслужит судейская бригада во главе с Андре Марринером, информирует Sky Sports.

Матч состоится 26 февраля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Сегодня, 21:18
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