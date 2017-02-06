Мохамед Салах не сыграет с "Фиорентиной"

Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах не сможет помочь своей команде в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", утверждает Corriere Dello Sport.



Футболист получил несколько выходных после Кубка Африки, в котором игрок принимал участие в составе сборной Египта.