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Мохамед Салах не сыграет с "Фиорентиной"

Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах не сможет помочь своей команде в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", утверждает Corriere Dello Sport.

Футболист получил несколько выходных после Кубка Африки, в котором игрок принимал участие в составе сборной Египта.
Теги: Салах Рома Фиорентина
Вчера, 23:46
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