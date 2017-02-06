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Вчера 23:46
Мохамед Салах не сыграет с "Фиорентиной"
Мохамед Салах не сыграет с "Фиорентиной"
Вчера 23:21
Алексей Петрушин возглавил "Ордабасы"
Алексей Петрушин возглавил "Ордабасы"
Вчера 23:06
Судья Александр Егоров похудел на 15 кг (4)
Судья Александр Егоров похудел на 15 кг (4)
Вчера 22:42
Юлиан Дракслер: "Арсенал" не выходил на меня зимой (1)
Юлиан Дракслер: "Арсенал" не выходил на меня зимой (1)
Вчера 22:24
Джибриль Сиссе завершил карьеру футболиста
Джибриль Сиссе завершил карьеру футболиста
Вчера 22:13
Евгений Буда: никто из руководства "Балтики" об изменениях в тренерском штабе не сообщал
Евгений Буда: никто из руководства "Балтики" об изменениях в тренерском штабе не сообщал
Вчера 21:44
Илья Геркус: Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с "Локомотивом"
Илья Геркус: Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с "Локомотивом"
Вчера 21:08
Витиньо приступит к тренировкам на следующей неделе (2)
Витиньо приступит к тренировкам на следующей неделе (2)
Вчера 19:39
"Терек" уверенно обыграл "Славию"
"Терек" уверенно обыграл "Славию"
Вчера 19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (35)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (35)
Вчера 18:34
Саболч Хусти стал игроком китайского клуба "Чанчунь Ятай" (1)
Саболч Хусти стал игроком китайского клуба "Чанчунь Ятай" (1)
Вчера 18:27
Дмитрий Селюк: если все будет нормально, то с "Уралом" по Джафару договоримся быстро (2)
Дмитрий Селюк: если все будет нормально, то с "Уралом" по Джафару договоримся быстро (2)
Вчера 17:45
Массимо Каррера приехал на матч "Краснодара" в Марбелье (3)
Массимо Каррера приехал на матч "Краснодара" в Марбелье (3)
Вчера 17:05
"Динамо" подтвердило интерес к Мохаммеду Рабиу (1)
"Динамо" подтвердило интерес к Мохаммеду Рабиу (1)
Вчера 16:49
Жамалетдинов сыграет с "Эсбьергом" с первых минут (6)
Жамалетдинов сыграет с "Эсбьергом" с первых минут (6)
Вчера 16:32
Игорь Резвухин: изменения в правительстве Пермского края могут сказаться на "Амкаре" (1)
Игорь Резвухин: изменения в правительстве Пермского края могут сказаться на "Амкаре" (1)
Вчера 16:17
Василий Столыпин: стадион "Оренбурга" будет полностью готов к возобновлению чемпионата (1)
Василий Столыпин: стадион "Оренбурга" будет полностью готов к возобновлению чемпионата (1)
Вчера 16:05
Евгений Луценко может перейти в "Оренбург"
Евгений Луценко может перейти в "Оренбург"
Вчера 15:59
"Зенит" объявил о переходе Вукашина Йовановича в "Бордо" (5)
"Зенит" объявил о переходе Вукашина Йовановича в "Бордо" (5)
Вчера 15:44
"Уфа" переиграла "Урал" в контрольном матче (1)
"Уфа" переиграла "Урал" в контрольном матче (1)
Мохамед Салах не сыграет с "Фиорентиной"
Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах не сможет помочь своей команде в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", утверждает Corriere Dello Sport.
Футболист получил несколько выходных после Кубка Африки, в котором игрок принимал участие в составе сборной Египта.
Футболист получил несколько выходных после Кубка Африки, в котором игрок принимал участие в составе сборной Египта.
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