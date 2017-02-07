"Лестер" отказался продавать "Тоттенхэму" Рияда Мареза

"Тоттенхэм" во время зимнего трансферного окна обратился в "Лестер Сити" с предложением о покупке полузащитника Рияда Мареза, сообщает The Times.Руководство "лисов" ответило, что ни за какие деньги не планирует продавать алжирца.Летом 2016 года британские СМИ сообщали о возможном переходе Мареза в "Арсенал", однако футболист остался в клубе и заключил с "Лестером" новый контракт на четыре года.