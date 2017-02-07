СМИ: "Манчестер Сити" не собирается продавать Серхио Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не покинет клуб ближайшим летом, передает ВВС. Сообщается, что руководство "горожан" не намерено продавать аргентинского футболиста.Накануне Агуэро, не попавший в стартовый состав во втором матче АПЛ подряд, заявил, что "будет помогать команде", а следующим летом клуб примет решение о его дальнейшей судьбе.Действующий контракт 28-летнего Агуэро с "Сити" рассчитан до лета 2019 года.