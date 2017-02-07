Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Жамалетдинов и Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА на игру против ЛАСКа

ЦСКА назвал стартовый состав на товарищеский матч с австрийским клубом ЛАСК.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, В. Березуцкий, Хосонов, Щенников, Олейников, Гордюшенко, Кучаев, Жамалетдинов, Чалов.

Запасные: Овчинников, Витиньо, Козаев, Кодзаев, Оланаре.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:19
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
О Вася появился. Значит выздоровел.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.