Николай Писарев возглавил нижегородский "Олимпиец"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев возглавил нижегородский "Олимпиец", сообщает официальный сайт клуба.



Под руководством 48-летнего специалиста 9 февраля команда отправляется на первый зимний сбор в Ессентуках.



После 16 туров "Олимпиец" занимает второе место в зоне Урал-Поволжье в ПФЛ.