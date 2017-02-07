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Николай Писарев возглавил нижегородский "Олимпиец"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев возглавил нижегородский "Олимпиец", сообщает официальный сайт клуба.

Под руководством 48-летнего специалиста 9 февраля команда отправляется на первый зимний сбор в Ессентуках.

После 16 туров "Олимпиец" занимает второе место в зоне Урал-Поволжье в ПФЛ.
Теги: Писарев
Сегодня, 14:59
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