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Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис вошли в топ-100 легионеров АПЛ
Популярный британский журнал FourFourTwo включил российских футболистов Андрея Аршавина и Андрея Канчельскиса в список 100 лучших легионеров чемпионата Англии в истории.
К этому моменту опубликованы места с 81-го по 100-е. Канчельскис, выступавший за "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон", занял в рейтинге 98-е место, а Аршавин, защищавший цвета "Арсенала", - 91-е.
Канчельскис - двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги, дважды побеждал в Суперкубке Англии. Был признан лучшим игроком месяца в АПЛ в апреле 1996 года.
Аршавин навсегда вписал своё имя в историю "Арсенала" благодаря историческому покеру в игре с "Ливерпулем" (4:4), состоявшейся в 2009 году. Признавался лучшим футболистом месяца в АПЛ в апреле 2009-го.
Чемпионат
К этому моменту опубликованы места с 81-го по 100-е. Канчельскис, выступавший за "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон", занял в рейтинге 98-е место, а Аршавин, защищавший цвета "Арсенала", - 91-е.
Канчельскис - двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги, дважды побеждал в Суперкубке Англии. Был признан лучшим игроком месяца в АПЛ в апреле 1996 года.
Аршавин навсегда вписал своё имя в историю "Арсенала" благодаря историческому покеру в игре с "Ливерпулем" (4:4), состоявшейся в 2009 году. Признавался лучшим футболистом месяца в АПЛ в апреле 2009-го.
Чемпионат
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