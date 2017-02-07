Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис вошли в топ-100 легионеров АПЛ

Популярный британский журнал FourFourTwo включил российских футболистов Андрея Аршавина и Андрея Канчельскиса в список 100 лучших легионеров чемпионата Англии в истории.К этому моменту опубликованы места с 81-го по 100-е. Канчельскис, выступавший за "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон", занял в рейтинге 98-е место, а Аршавин, защищавший цвета "Арсенала", - 91-е.Канчельскис - двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги, дважды побеждал в Суперкубке Англии. Был признан лучшим игроком месяца в АПЛ в апреле 1996 года.Аршавин навсегда вписал своё имя в историю "Арсенала" благодаря историческому покеру в игре с "Ливерпулем" (4:4), состоявшейся в 2009 году. Признавался лучшим футболистом месяца в АПЛ в апреле 2009-го.