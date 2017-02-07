"Наполи" ведёт переговоры с Лоренцо Инсинье о продлении контракта

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье ведет переговоры с клубом о продлении контракта, информирует Tmw.



Сообщается, что 25-летний футболист хочет увеличения годовой зарплаты до 4,5 миллиона евро. Руководство "Наполи" считает эту сумму завышенной, однако при этом обе стороны заинтересованы прийти к соглашению.