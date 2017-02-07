Ромелу Лукаку: я готов много работать над собой

Форвард "Эвертона" Ромелу Лукаку заявил, что готов много работать над собой.



"Я не хочу слишком сильно забегать вперёд. Это та самая ошибка, которую я сделал в прошлом сезоне. Тогда я сосредотачивался на том, что ждёт меня в будущем, вместо того чтобы думать о настоящем. Теперь для меня всё по-другому: день за днём, матч за матчем. Знаю, насколько хорош я могу быть, но для этого надо очень много работать над собой. И я готов это делать. Я никогда не буду прятаться от любой критики в свой адрес. Нам платят за хорошую игру, и я хочу только одного - хорошо играть", - цитирует Лукаку Sportsmole.