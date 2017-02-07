"Лестер" опубликовал заявление в поддержку Клаудио Раньери

"Лестер" на своем официальном сайте поддержал главного тренера команды Клаудио Раньери и выразил ему полную поддержку и доверие.



После 24 туров "лисы" идут на 16-м месте в турнирной таблице.



"В свете недавних спекуляций "Лестер" хотел бы сделать совершенно четкое заявление о своей неизменной поддержке наставника команды Клаудио Раньери. Весь клуб находится на стороне тренера и игроков, которые сосредоточены на решении стоящих перед нами проблем", - говорится в сообщении "лис".