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"Лестер" опубликовал заявление в поддержку Клаудио Раньери

"Лестер" на своем официальном сайте поддержал главного тренера команды Клаудио Раньери и выразил ему полную поддержку и доверие.

После 24 туров "лисы" идут на 16-м месте в турнирной таблице.

"В свете недавних спекуляций "Лестер" хотел бы сделать совершенно четкое заявление о своей неизменной поддержке наставника команды Клаудио Раньери. Весь клуб находится на стороне тренера и игроков, которые сосредоточены на решении стоящих перед нами проблем", - говорится в сообщении "лис".
Теги: Раньери Лестер
Сегодня, 18:04
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