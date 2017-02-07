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Мартин Касерес попал в сферу интересов "Спартака"

Уругвайский защитник Мартин Касерес может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает "Советский спорт".

Футболист сейчас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Ювентус".

Ранее сообщалось, что уругвайцем интересуются "Локомотив" и "Саутгемптон".
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 19:04
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15
(1)
№15 Написал: Zucken (Сегодня, 19:34) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Знакомое имя, кто-то когда-то им уже интересовался вроде бы


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Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№14 Написал: Нет (Сегодня, 19:26) #
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  •  (3)

Чего тут обсуждать то? "Новость" даже не подписана псевдонимом...желтевшая утка.
Регистрация: 21.04.2016
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:20) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Сибирь»
У него был разрыв ахилла.

Цитата: vlees
В московский,они у нас сейчас собирают бесплатных звезд которые уже забыли когда последний раз на поле выходили,бгг

Ну, Касерес - это не Фан-Фан Тюльпан, в сторону Локо даже не посмотрит.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: vlees (Сегодня, 19:19) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: vlees
почти перешел в локомотив expressionless

Чей Локомотив? Лондонский или мадридский? Ну не московский же...

В московский,они у нас сейчас собирают бесплатных звезд которые уже забыли когда последний раз на поле выходили,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:16) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
В Спартаке как бы полностью российская защита формируется. И на подмену Бокетти, Маурисио и Таски.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
И бесплатный. А на зарплату можно кинуть. Золотой игрок. Срочно! Туда - в долговую яму!

там и кидать не на что,разве что на еду,а так да,для Гинера просто мега сделка будет и коллекция хрусталя пополнится))
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: vlees (Сегодня, 19:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: vlees
почти перешел в локомотив

А это как? На последнем переходе попал под поезд???

Чувак просто вчера отказал Милану потому что они ему не захотели платить 750 тысяч,потом сразу же им стал интересоваться локомотив и готов был платить 1.5 млн,сегодня им уже Спартак интересуется,но чувак уже в англии и ему осталось получить разрешение на работу там ,так что я хз зачем эта новость тут)
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: vlees
почти перешел в локомотив expressionless

Чей Локомотив? Лондонский или мадридский? Ну не московский же...


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:14) #
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online

Цитата: vlees
почти перешел в локомотив

А это как? На последнем переходе попал под поезд???

Цитата: golden Axe
Цитата: vlees
Нет,он поломанный весь и не играл хз сколько

а ну тогда ему в цска,там такие нужны

И бесплатный. А на зарплату можно кинуть. Золотой игрок. Срочно! Туда - в долговую яму!
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 19:12) #
  • -2
  •  (2)
online

а не много ли защитников берут вроде запас в линии защиты сейчас прочный по мне лучше хорошего молодого напа на перспективу взять
Регистрация: 6.02.2017
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Довольно непонятный чел....думаю не стоит его брать.ИМХО
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Нет,он поломанный весь и не играл хз сколько

а ну тогда ему в цска,там такие нужны joy
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: vlees (Сегодня, 19:09) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
пригодился бы,тем более из Юве

Нет,он поломанный весь и не играл хз сколько
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
пригодился бы,тем более из Юве
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: vlees (Сегодня, 19:06) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он уже в англии и переходит в Саутгемтон,а вчера отказал Милану и почти перешел в локомотив expressionless
Регистрация: 12.01.2017
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