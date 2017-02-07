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В случае вылета из АПЛ игрокам "Лестера" урежут зарплаты на 40%

Если "Лестер" по окончании текущего сезона покинет английскую премьер-лигу, то игроков команды ждёт понижение в зарплате, утверждает The Times.

По данным источника, руководство "лис" готов урезать зарплаты футболистов почти на 40%.
Теги: Лестер
Сегодня, 19:22
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№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
А когда пробьет 12 раз. всё исчезнет, в тот же час..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:44) #
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  •  (1)
online

А Муса вернётся обратно в ЦСКА. На как раз сейчас забивной нап нужен.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 19:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Надо было раньше пригрозить.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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