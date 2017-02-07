В случае вылета из АПЛ игрокам "Лестера" урежут зарплаты на 40%

Если "Лестер" по окончании текущего сезона покинет английскую премьер-лигу, то игроков команды ждёт понижение в зарплате, утверждает The Times.



По данным источника, руководство "лис" готов урезать зарплаты футболистов почти на 40%.