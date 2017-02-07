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Матч между "Сельтой" и мадридским "Реалом" могут перенести на 17 мая
Матч 21-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и мадридским "Реалом", который был отменён из-за непогоды могут перенести на концовку текущего сезона, сообщает Marca.
Оба клуба принимают участие в еврокубках, также "Сельта" продолжает борьбу в кубке Испании. Отмечается, если обе команды дойдут до полуфиналов в своих евротурнирах, то очная встреча клубов в национальном первенстве состоится 17 мая.
Оба клуба принимают участие в еврокубках, также "Сельта" продолжает борьбу в кубке Испании. Отмечается, если обе команды дойдут до полуфиналов в своих евротурнирах, то очная встреча клубов в национальном первенстве состоится 17 мая.
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