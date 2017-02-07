Ивелин Попов: Зобнин - будущее российской сборной (видео)

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов считает, что у хавбека красно-белых Романа Зобнина большое будущее.22-летний Зобнин давал интервью клубной пресс-службе, когда к нему подошел болгарский футболист."Очень хороший игрок. Будущее российской сборной", — сказал Попов.