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Ивелин Попов: Зобнин - будущее российской сборной (видео)

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов считает, что у хавбека красно-белых Романа Зобнина большое будущее.

22-летний Зобнин давал интервью клубной пресс-службе, когда к нему подошел болгарский футболист.

"Очень хороший игрок. Будущее российской сборной", — сказал Попов.

Видео
Теги: Попов Зобнин Спартак Сборная России
Сегодня, 21:40
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№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:33) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зобнин, Кутепов, Головин, надеюсь эти трое как минимум будут играть на ЧМ.
В центе есть еще Глушаков и Дзагоев.
Плюс Мамаев и опытный Денисов.

Фланги нужны классные, а у нас Самедов, ему 32, Кокорин ( может прорвёт когда-то), напад из него никудышный. Кто еще-то? Шатов? Надеюсь...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Тьфу блин, настоящее бы разгрести, а тут еще и будущее похоронили...
Регистрация: 31.03.2015
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