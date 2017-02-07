Усман Дембеле избежал серьезной травмы

Полузащитник "Боруссии" Усман Дембеле избежал серьезной травмы, передает твиттер дортмундцев.



Напомним, что игрок получил повреждение в матче минувшего тура Бундеслиги против "Лейпцига" (1:0) и был заменен на 61-й минуте. Однако уже сегодня футболист занимался в общей группе, что исключает тяжелую травму.