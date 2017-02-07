Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
22:18
Марвин Зегелар: со мной связывались некоторые российские клубы, но об интересе ЦСКА я не слышал
Марвин Зегелар: со мной связывались некоторые российские клубы, но об интересе ЦСКА я не слышал
18:48
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (19)
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (19)
14:57
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (6)
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (6)
Усман Дембеле избежал серьезной травмы
Полузащитник "Боруссии" Усман Дембеле избежал серьезной травмы, передает твиттер дортмундцев.
Напомним, что игрок получил повреждение в матче минувшего тура Бундеслиги против "Лейпцига" (1:0) и был заменен на 61-й минуте. Однако уже сегодня футболист занимался в общей группе, что исключает тяжелую травму.
Напомним, что игрок получил повреждение в матче минувшего тура Бундеслиги против "Лейпцига" (1:0) и был заменен на 61-й минуте. Однако уже сегодня футболист занимался в общей группе, что исключает тяжелую травму.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.