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Усман Дембеле избежал серьезной травмы

Полузащитник "Боруссии" Усман Дембеле избежал серьезной травмы, передает твиттер дортмундцев.

Напомним, что игрок получил повреждение в матче минувшего тура Бундеслиги против "Лейпцига" (1:0) и был заменен на 61-й минуте. Однако уже сегодня футболист занимался в общей группе, что исключает тяжелую травму.
Теги: Дембеле Боруссия Д
Сегодня, 21:50
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