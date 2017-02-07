Травма Эдуардо Сальвио оказалась несерьёзной

Полузащитник "Бенфики" Эдуардо Сальвио, который получил повреждение в матче с "Насьоналом" (3:0) в 20-м туре чемпионата Португалии, прошёл медицинское обследование.



Как сообщает официальный сайт лиссабонских "орлов", травма аргентинца оказалась несерьёзной. Таким образом, Эдуардо Сальвио сможет принять участие в матче 21-го тура против "Ароки".