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Травма Эдуардо Сальвио оказалась несерьёзной

Полузащитник "Бенфики" Эдуардо Сальвио, который получил повреждение в матче с "Насьоналом" (3:0) в 20-м туре чемпионата Португалии, прошёл медицинское обследование.

Как сообщает официальный сайт лиссабонских "орлов", травма аргентинца оказалась несерьёзной. Таким образом, Эдуардо Сальвио сможет принять участие в матче 21-го тура против "Ароки".
Теги: Сальвио Бенфика
Сегодня, 22:25
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