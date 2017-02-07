Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Монако" одержал победу над "Монпелье"

В матче 24-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Монпелье" со счетом 2:1.

Чемпионат Франции

24 тур

"Монпелье" - "Монако" 1:2

Гол: Хилтон, 47 - Глик, 17, Мбаппе, 20

"Монпелье": Журдран, Мукиэле, Руссийон, Хилтон, Покорны, Скири, Иконе (Камара, 62), Силла, Будебуз, Долли (Лан, 81_, Мбенза (Мунье, 25)

"Монако": Субашич, Сидибе (Туре, 57), Менди, Глик, Жемерсон, Моутинью, Силва (Фалькао, 82), Бакайоко, Лемар, Мбаппе, Жермен (Фабиньо, 49)

Предупреждения: Силла, 15, Менди, 72, Жемерсон, 82

Удаления: Жемерсон, 88

"Кан" - "Бордо" 0:4

Голы: Ролан, 11, Камано, 22, 63, Плашил, 90

"Кан": Веркутр, Яхья, Сильва, Леборн, Бесса, Адеоти (Сёб, 64), Делаплас (Макенго, 46), Фере, Карамо (Родлен, 57), Сантини, Базиль

"Бордо": Каррассо, Сабали (Пелленар, 62), Йованович, Паллуа, Гаич, Тулалан, Плашил, Санкаре (Арамбарри, 85), Ролан (Лаборде, 75), Камано, Малком

Предупреждения: Сабали, 10, Адеоти, 51
Теги: Монако Монпелье Кан Бордо
Вчера, 23:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.