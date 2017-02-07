"ПСЖ" готов заплатить за Агуэро 80 миллионов фунтов

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Вчера 23:50
Владимир Абрамов: Панюков усилил бы "Локомотив", недаром "Зенит" три года подряд звал его в Петербург (2)
Владимир Абрамов: Панюков усилил бы "Локомотив", недаром "Зенит" три года подряд звал его в Петербург (2)
Вчера 23:29
"Луч-Энергия" может сняться с первенства ФНЛ
"Луч-Энергия" может сняться с первенства ФНЛ
Вчера 23:17
"Монако" одержал победу над "Монпелье"
"Монако" одержал победу над "Монпелье"
Вчера 23:05
Источник: Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке" (31)
Источник: Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке" (31)
Вчера 23:03
Жонас: в "Бенфике" я чувствую себя как дома
Жонас: в "Бенфике" я чувствую себя как дома
Вчера 22:44
СМИ: Павел Могилевец летом покинет "Зенит" (12)
СМИ: Павел Могилевец летом покинет "Зенит" (12)
Вчера 22:35
"Гамбург" забил два гола в ворота "Кельна"
"Гамбург" забил два гола в ворота "Кельна"
Вчера 22:34
Владимир Маркин: марсельские события на ЧМ-2018 невозможны (1)
Владимир Маркин: марсельские события на ЧМ-2018 невозможны (1)
Вчера 22:25
Травма Эдуардо Сальвио оказалась несерьёзной
Травма Эдуардо Сальвио оказалась несерьёзной
Вчера 22:18
Марвин Зегелар: со мной связывались некоторые российские клубы, но об интересе ЦСКА я не слышал (1)
Марвин Зегелар: со мной связывались некоторые российские клубы, но об интересе ЦСКА я не слышал (1)
Вчера 21:50
Усман Дембеле избежал серьезной травмы
Усман Дембеле избежал серьезной травмы
Вчера 21:40
Ивелин Попов: Зобнин - будущее российской сборной (видео) (2)
Ивелин Попов: Зобнин - будущее российской сборной (видео) (2)
Вчера 21:12
Александр Зотов - самый выносливый в московском "Динамо" (1)
Александр Зотов - самый выносливый в московском "Динамо" (1)
Вчера 21:10
Владислав Левин перешел в "Младу Болеслав"
Владислав Левин перешел в "Младу Болеслав"
Вчера 21:07
Городская система видеонаблюдения в Москве станет базой для единой видеоплатформы на ЧМ-2018
Городская система видеонаблюдения в Москве станет базой для единой видеоплатформы на ЧМ-2018
Вчера 20:17
"Терек" поздравил Ризвана Уциева с 29-летием
"Терек" поздравил Ризвана Уциева с 29-летием
Вчера 20:10
ФИФА сняла с "Днепра" 6 очков
ФИФА сняла с "Днепра" 6 очков
Вчера 19:48
ЦСКА опроверг информацию об интересе к Марвину Зегелару (5)
ЦСКА опроверг информацию об интересе к Марвину Зегелару (5)
Вчера 19:11
Шейк Тиоте продолжит карьеру в Китае
Шейк Тиоте продолжит карьеру в Китае
Вчера 19:04
Мартин Касерес попал в сферу интересов "Спартака" (19)
Мартин Касерес попал в сферу интересов "Спартака" (19)
Вчера 18:48
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (19)
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (19)
Вчера 18:35
"Спартак" провел очередные тренировки в Испании
"Спартак" провел очередные тренировки в Испании
Вчера 18:18
Сердар Азмун имел предложения из Англии и Испании, но предпочел остаться в "Ростове" (2)
Сердар Азмун имел предложения из Англии и Испании, но предпочел остаться в "Ростове" (2)
Вчера 17:53
Брестское "Динамо" ведет переговоры с Кевином Кураньи (3)
Брестское "Динамо" ведет переговоры с Кевином Кураньи (3)
Вчера 17:18
Дейви Проппер, скорее всего, останется в ПСВ (24)
Дейви Проппер, скорее всего, останется в ПСВ (24)
Вчера 16:51
Евгений Левченко: безобразие, что ФИФА не делает случай Зозули исключением из правил (15)
Евгений Левченко: безобразие, что ФИФА не делает случай Зозули исключением из правил (15)
Вчера 16:22
Роберт Арзуманян покидает "Амкар"
Роберт Арзуманян покидает "Амкар"
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Ромелу Лукаку: я готов много работать над собой
Ромелу Лукаку: я готов много работать над собой
Вчера 15:46
ЦСКА благодаря голу Гордюшенко переиграл ЛАСК (40)
ЦСКА благодаря голу Гордюшенко переиграл ЛАСК (40)
"ПСЖ" готов заплатить за Агуэро 80 миллионов фунтов
"ПСЖ" пристально следит за форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, утверждает The Times.
Парижане готовы выложить за трансфер футболиста 80 миллионов фунтов, а самому игроку французы хотят предложить соглашение с месячным окладом в 1.2 миллиона евро.
Парижане готовы выложить за трансфер футболиста 80 миллионов фунтов, а самому игроку французы хотят предложить соглашение с месячным окладом в 1.2 миллиона евро.
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