"ПСЖ" готов заплатить за Агуэро 80 миллионов фунтов

"ПСЖ" пристально следит за форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, утверждает The Times.



Парижане готовы выложить за трансфер футболиста 80 миллионов фунтов, а самому игроку французы хотят предложить соглашение с месячным окладом в 1.2 миллиона евро.