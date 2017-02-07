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"ПСЖ" готов заплатить за Агуэро 80 миллионов фунтов

"ПСЖ" пристально следит за форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, утверждает The Times.

Парижане готовы выложить за трансфер футболиста 80 миллионов фунтов, а самому игроку французы хотят предложить соглашение с месячным окладом в 1.2 миллиона евро.
Теги: ПСЖ Агуэро
Вчера, 23:20
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