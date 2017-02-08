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Массимо Каррера: хотели приобрести Ивановича, но он выбрал "Зенит"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, что красно-белые пытались приобрести Бранислава Ивановича.

"В планах приобретение крайнего защитника, не скрою, есть. Хотим найти универсала, который смог бы выходить и справа, и слева. Пока мы в поисках. Не знаю, ждать его до закрытия окна или нет, но я стараюсь отыскать. И надеюсь, что это получится.

Мы попробовали приобрести Ивановича, но он предпочёл "Зенит". Но я действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге", - цитирует Карреру "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" близок к заключению контракта с защитником "Анжи" Георгием Тигиевым.
Теги: Каррера Спартак Иванович
Сегодня, 00:31
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