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Сын Ривалдо будет выступать за бухарестское "Динамо" (фото)

Бразильский нападающий Ривалдиньо заключил соглашение с бухарестским "Динамо".

Договор 21-летнего сына Ривалдо рассчитан до 2020 года, передает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу румынской команды.

Последней командой Ривалдиньо был бразильский "Пайсанду", выступающий в серии B.

Сын Ривалдо будет выступать за бухарестское "Динамо" (фото)
Теги: дина
Сегодня, 01:56
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№1 Написал: SANJkE Saint-Petersburg (Сегодня, 02:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если сын Ривалдо - Ривалдиньо, то сын Роналдиньо будет Роналдининьо? joy


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<3
Регистрация: 6.05.2009
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