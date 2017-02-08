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Луис Суарес и Серхи Роберто не помогут "Барселоне" в финале Кубка Испании

Игроки "Барселоны" Луис Суарес и Серхи Роберто не помогут каталонцам в финале Кубка Испании.

Оба футболиста заработали удаления в ответном матче 1/2 финала турнира с "Атлетико", из-за чего команда вынуждена была завершать встречу вдевятером.

Напомним, соперником "Барселоны" по финалу будет победитель парыы "Сельта" - "Алавес" (первая игра - 0:0).
Теги: Барселона
Сегодня, 02:27
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