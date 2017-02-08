Ромелу Лукаку рассчитывает вернуться в "Челси"

Форвард "Эвертона" Ромелу Лукаку хотел бы вернуться в "Челси", информирует Evening Standard.



Бельгийский нападающий выступал за лондонцев с 2011 по 2014 гг. Отмечается, что Лукаку хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому и намерен покинуть мерсисайдский клуб.



Как передает источник, наставник "синих" Антонио Конте нацелен на форварда "Реала" Альваро Морату. Испанец не проходит в основу "сливочных" и готов рассмотреть предложения.