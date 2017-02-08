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Ромелу Лукаку рассчитывает вернуться в "Челси"

Форвард "Эвертона" Ромелу Лукаку хотел бы вернуться в "Челси", информирует Evening Standard.

Бельгийский нападающий выступал за лондонцев с 2011 по 2014 гг. Отмечается, что Лукаку хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому и намерен покинуть мерсисайдский клуб.

Как передает источник, наставник "синих" Антонио Конте нацелен на форварда "Реала" Альваро Морату. Испанец не проходит в основу "сливочных" и готов рассмотреть предложения.
Теги: Лукаку Челси
Сегодня, 09:55
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
оба не помешают..За Луку и Азар может похлопотать.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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