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"Крылья Советов" приобрели Срджана Мияиловича (фото)

Состав "Крыльев Советов" пополнил сербский полузащитник Срджан Мияилович, передает официальный сайт самарцев.

Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий "Кайсериспор". Срджан является опорным полузащитником. На серьезном уровне футболист заявил о себе, играя за "Црвену Звезду".

Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов. За основную сборную дебютировал в 18 лет.

Теги: Крылья Советов Мияилович
Сегодня, 10:29
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(1)
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:12) #
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Болеет за:
«Кубань»
У него витилиго?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Достойно
Регистрация: 12.08.2009
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