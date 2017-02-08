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"Крылья Советов" приобрели Срджана Мияиловича (фото)
Состав "Крыльев Советов" пополнил сербский полузащитник Срджан Мияилович, передает официальный сайт самарцев.
Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий "Кайсериспор". Срджан является опорным полузащитником. На серьезном уровне футболист заявил о себе, играя за "Црвену Звезду".
Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов. За основную сборную дебютировал в 18 лет.
Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий "Кайсериспор". Срджан является опорным полузащитником. На серьезном уровне футболист заявил о себе, играя за "Црвену Звезду".
Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов. За основную сборную дебютировал в 18 лет.
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