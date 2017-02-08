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"Ростов" надеется на продолжение сотрудничества с Курбаном Бердыевым

Руководство Ростовской области довольно сотрудничеством с тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым и хочет продолжить его в следующем сезоне, рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

"Бердыев - уникальный тренер, считаю, это лучший тренер в России и один из лучших в Европе. "Ростову" крупно повезло, что именно он встал у руля команды в такое непростое для клуба время.

Результат, который команда демонстрирует последние два сезона, свидетельствует о том, что он может поставить игру, а футболисты каждый на своей позиции могут приносить максимум пользы; результат говорит сам за себя.

Мы довольны и хотели бы, чтобы он продолжал работу в клубе", - цитирует Гуськова ТАСС.
Теги: Ростов Бердыев
Сегодня, 11:59
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№3 Написал: Бриг (Сегодня, 13:32) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Начнется летнее межсезонье посмотрим...Устраивают они друг друга или не устраивают
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 12:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Эх Федун упустил возможность с толковым тренером поработать.
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:50) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
И мы довольны Бердыевым! А вот руководством области - как-то... Не очень, мягко говоря.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
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