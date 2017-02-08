Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
13:13
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
01:22
Закрепить и удержать (1)
Закрепить и удержать (1)
Вчера 23:50
Владимир Абрамов: Панюков усилил бы "Локомотив", недаром "Зенит" три года подряд звал его в Петербург (5)
Владимир Абрамов: Панюков усилил бы "Локомотив", недаром "Зенит" три года подряд звал его в Петербург (5)
Вчера 23:29
"Луч-Энергия" может сняться с первенства ФНЛ
"Луч-Энергия" может сняться с первенства ФНЛ
Вчера 23:17
"Монако" одержал победу над "Монпелье"
"Монако" одержал победу над "Монпелье"
Вчера 23:05
Источник: Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке" (54)
Источник: Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке" (54)
Вчера 23:03
Жонас: в "Бенфике" я чувствую себя как дома
Жонас: в "Бенфике" я чувствую себя как дома
Вчера 22:44
СМИ: Павел Могилевец летом покинет "Зенит" (20)
СМИ: Павел Могилевец летом покинет "Зенит" (20)
"Ростов" надеется на продолжение сотрудничества с Курбаном Бердыевым
Руководство Ростовской области довольно сотрудничеством с тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым и хочет продолжить его в следующем сезоне, рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
"Бердыев - уникальный тренер, считаю, это лучший тренер в России и один из лучших в Европе. "Ростову" крупно повезло, что именно он встал у руля команды в такое непростое для клуба время.
Результат, который команда демонстрирует последние два сезона, свидетельствует о том, что он может поставить игру, а футболисты каждый на своей позиции могут приносить максимум пользы; результат говорит сам за себя.
Мы довольны и хотели бы, чтобы он продолжал работу в клубе", - цитирует Гуськова ТАСС.
"Бердыев - уникальный тренер, считаю, это лучший тренер в России и один из лучших в Европе. "Ростову" крупно повезло, что именно он встал у руля команды в такое непростое для клуба время.
Результат, который команда демонстрирует последние два сезона, свидетельствует о том, что он может поставить игру, а футболисты каждый на своей позиции могут приносить максимум пользы; результат говорит сам за себя.
Мы довольны и хотели бы, чтобы он продолжал работу в клубе", - цитирует Гуськова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.