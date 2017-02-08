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Нобель Арустамян: "Рома" обязана сохранить Спаллетти. Умнейший тренер

Телекомментатор Нобель Арустамян считает, что руководство "Ромы" должно позаботиться о новом контракте с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

Накануне римляне разгромили в матче 23-го тура Серии А "Фиорентину" (4:0).

"Отличный матч "Ромы". В Риме обязаны сохранить Спаллетти. Умнейший тренер", – написал Арустамян в твиттере.

Подопечные Спаллетти занимают второе место в первенстве Италии, уступая "Ювентусу" 4 очка.
Теги: Арустамян Спаллетти Рома
Сегодня, 12:25
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№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как сообщает Нобель Арустамян, - Рома обязана сохранить Спалетти.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Спал конечно хорош!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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