Нобель Арустамян: "Рома" обязана сохранить Спаллетти. Умнейший тренер

Телекомментатор Нобель Арустамян считает, что руководство "Ромы" должно позаботиться о новом контракте с главным тренером команды Лучано Спаллетти.



Накануне римляне разгромили в матче 23-го тура Серии А "Фиорентину" (4:0).



"Отличный матч "Ромы". В Риме обязаны сохранить Спаллетти. Умнейший тренер", – написал Арустамян в твиттере.



Подопечные Спаллетти занимают второе место в первенстве Италии, уступая "Ювентусу" 4 очка.