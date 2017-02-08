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Вагнер Лав: если Гинер позовет, вернусь в ЦСКА без промедлений

Экс-форвард ЦСКА, выступающий за "Аланьяспор", Вагнер Лав рассказал, что готов вернуться в ЦСКА.

? Вы же в том ЦСКА Гинера называли «папа». Когда с Евгением Ленноровичем последний раз виделись? Может быть, созванивались?

? Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он и правда был для нас как папа. Но мы давно не виделись. Единственное, в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться.

Но время мало что решает в таких отношениях. Так что повторю: если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедлений, ? цитирует Вагнера "Спорт день за днем".
Теги: Вагнер Лав ЦСКА
Сегодня, 12:54
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5
(1)
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
папа сам на бобах сидит joy
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: fits (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (1)

Может еще и Ивица Олич и Иржи Ярошик попросятся обратно в клуб...
Регистрация: 6.10.2016
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
блеа)))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:06) #
  • -1
  •  (5)
online

а зарплата фасолью со штрих кодом \\\\\ 4 6........
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:58) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Позови его тихо по имени,
И погладь его нежно по вымени..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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