Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
13:13
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
01:22
Закрепить и удержать (1)
Закрепить и удержать (1)
Вчера 23:50
Владимир Абрамов: Панюков усилил бы "Локомотив", недаром "Зенит" три года подряд звал его в Петербург (5)
Владимир Абрамов: Панюков усилил бы "Локомотив", недаром "Зенит" три года подряд звал его в Петербург (5)
Вчера 23:29
"Луч-Энергия" может сняться с первенства ФНЛ
"Луч-Энергия" может сняться с первенства ФНЛ
Вчера 23:17
"Монако" одержал победу над "Монпелье"
"Монако" одержал победу над "Монпелье"
Вчера 23:05
Источник: Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке" (54)
Источник: Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке" (54)
Вчера 23:03
Жонас: в "Бенфике" я чувствую себя как дома
Жонас: в "Бенфике" я чувствую себя как дома
Вчера 22:44
СМИ: Павел Могилевец летом покинет "Зенит" (20)
СМИ: Павел Могилевец летом покинет "Зенит" (20)
Игорь Гуськов: "Ростов" не планирует приобретать игроков этой зимой
"Ростов" не планирует пополнять состав до конца текущего трансферного окна, заявил первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов.
Планируем ли усиление? Нет, потому что заявочный период в Лиге Европы закрылся (1 февраля. - Прим.). Мы, во-первых, никого не потеряли, во-вторых, приобрели Марко Девича, который, надеемся, усилит нашу команду. Команда в этом составе и форме, в которой она на сегодняшний день находится, готовы к выполнению задач как в Лиге Европы, так и во втором круге чемпионата России.
"Ростов" был заинтересован в приобретении Могилевца, мы вели переговоры с "Зенитом". До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы "Зенит" отказывался продавать игрока, а за четыре часа до закрытия они приняли решение о готовности его продать, выставили цену, не буду называть какую.
Высокая стоимость и короткий временной промежуток, который мог не позволить нам заявить его на Лигу Европы, повлияли на то, что клуб решил его не приобретать. Хотя в принципе мы хотели и вели переговоры с "Зенитом", - рассказал замгубернатора области.
Нобоа? До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в "Зенит". "Зенит" проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста", - цитирует Гуськова ТАСС.
Планируем ли усиление? Нет, потому что заявочный период в Лиге Европы закрылся (1 февраля. - Прим.). Мы, во-первых, никого не потеряли, во-вторых, приобрели Марко Девича, который, надеемся, усилит нашу команду. Команда в этом составе и форме, в которой она на сегодняшний день находится, готовы к выполнению задач как в Лиге Европы, так и во втором круге чемпионата России.
"Ростов" был заинтересован в приобретении Могилевца, мы вели переговоры с "Зенитом". До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы "Зенит" отказывался продавать игрока, а за четыре часа до закрытия они приняли решение о готовности его продать, выставили цену, не буду называть какую.
Высокая стоимость и короткий временной промежуток, который мог не позволить нам заявить его на Лигу Европы, повлияли на то, что клуб решил его не приобретать. Хотя в принципе мы хотели и вели переговоры с "Зенитом", - рассказал замгубернатора области.
Нобоа? До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в "Зенит". "Зенит" проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста", - цитирует Гуськова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.