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Игорь Гуськов: "Ростов" не планирует приобретать игроков этой зимой

"Ростов" не планирует пополнять состав до конца текущего трансферного окна, заявил первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов.

Планируем ли усиление? Нет, потому что заявочный период в Лиге Европы закрылся (1 февраля. - Прим.). Мы, во-первых, никого не потеряли, во-вторых, приобрели Марко Девича, который, надеемся, усилит нашу команду. Команда в этом составе и форме, в которой она на сегодняшний день находится, готовы к выполнению задач как в Лиге Европы, так и во втором круге чемпионата России.

"Ростов" был заинтересован в приобретении Могилевца, мы вели переговоры с "Зенитом". До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы "Зенит" отказывался продавать игрока, а за четыре часа до закрытия они приняли решение о готовности его продать, выставили цену, не буду называть какую.

Высокая стоимость и короткий временной промежуток, который мог не позволить нам заявить его на Лигу Европы, повлияли на то, что клуб решил его не приобретать. Хотя в принципе мы хотели и вели переговоры с "Зенитом", - рассказал замгубернатора области.

Нобоа? До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в "Зенит". "Зенит" проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста", - цитирует Гуськова ТАСС.
Теги: Ростов
Сегодня, 12:58
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:37) #
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За пятерку поборятся,Удачи Ребята!


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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