Станислав Черчесов посетил тренировку "Рубина" в Малаге

Казанский "Рубин" продолжает подготовку ко второй части сезона РФПЛ. Учебно-тренировочный сбор проходит в испанской Малаге.Сегодняшнюю тренировку казацев посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов."На сегодняшней тренировке присутствует тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым", - говорится в твиттере "Рубина".В ходе зимнего межсезонья Станислав Черчесов успел побывать в ОАЭ и Турции, где также наблюдал за работой российских команд и кандидатами в сборную России.