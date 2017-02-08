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Станислав Черчесов посетил тренировку "Рубина" в Малаге

Казанский "Рубин" продолжает подготовку ко второй части сезона РФПЛ. Учебно-тренировочный сбор проходит в испанской Малаге.

Сегодняшнюю тренировку казацев посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"На сегодняшней тренировке присутствует тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым", - говорится в твиттере "Рубина".

В ходе зимнего межсезонья Станислав Черчесов успел побывать в ОАЭ и Турции, где также наблюдал за работой российских команд и кандидатами в сборную России.

Газета.ru
Теги: Черчесов Рубин
Сегодня, 13:42
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