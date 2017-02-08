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Анатолий Бышовец: Черевченко принял "Балтику", потому что у него не было выбора

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал назначение Игоря Черевченко главным тренером "Балтики".

"Его перспективы были достаточно оптимистичны, с ним можно было связывать будущее, в том числе в "Локомотиве". Что же касается его прихода в "Балтику", конечно, для человека, проработавшего в премьер-лиге, работа в ФНЛ с задачами на выход в РФПЛ, наверняка, связана с тем, что у Черевченко не было выбора. Думаю, он достоин большего.

Но, к сожалению, чтобы избавиться от посредственностей, мы должны ценить способных и талантливых. Мы живем в такое время, когда критерии в выборе тренеров и игроков зависят не от того, какова реальная ценность этого тренера или игрока. Скорее, мы чаще сталкиваемся с проблемой ценителя и оценщика. Мне кажется, что это единственный вариант, когда человек просто может начать работу.

Если бы у Черевченко был выбор, он, конечно же, выбрал бы команду, соответствующую его вполне заслуженным амбициям", - цитирует Бышовца "Спорт день за днем".
Теги: Бышовец Балтика Черевченко
Сегодня, 14:45
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