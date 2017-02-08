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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Россия и Кот-д’Ивуар сыграют 24 марта на арене "Краснодара"
Российский футбольный союз официально объявил о том, что 24 марта 2017 года на стадионе ФК "Краснодар" в Краснодаре пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара.
Время начала встречи будет объявлено на сайте РФС позднее.
Время начала встречи будет объявлено на сайте РФС позднее.
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